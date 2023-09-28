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В Ташкенте молния ударила в склад электромобилей – погиб подросток, более 160 человек травмированы

28 сентября 2023 08:30
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Новости Узбекистана. Взрыв прогремел на складе в Ташкенте. Погиб 15-летний подросток, более 160 человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ташкенте молния ударила в склад электромобилей – погиб подросток, более 160 человек травмированы-1

Данные подтвердил Минздрав Узбекистана. В районе местного аэропорта молния ударила в склад с электромобилями и вызвала пожар. На месте работает 16 экипажей МЧС. С ночи они занимаются ликвидацией огня, только ближе к утру пламя удалось локализовать. Из-за взрыва также пострадала станция метро. В соседних домах осыпались стекла. Городские власти обещают компенсировать материальный ущерб жильцам этих квартир.

# Взрыв # Фотофакт

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