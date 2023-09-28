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В Бразилии засуха нарушила маршруты речного транспорта и привела к гибели сотен рыб

28 сентября 2023 08:31
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Новости Бразилии. Засуха в Бразилии уничтожает популяцию рыб. Низкий уровень воды и повышенная температура привели к гибели сотен речных обитателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии засуха нарушила маршруты речного транспорта и привела к гибели сотен рыб-1

Погода также нарушила маршруты речного транспорта, в результате чего высока вероятность нехватки продовольствия, заявила министр окружающей среды Бразилии. Марина Силва сообщила о создании рабочей группы, которая займется оказанием экстренной помощи жителям региона Амазонки. Кроме того, правительство выделило 140 миллионов реалов на то, чтобы углубить дно реки.

# Погода # Новости Бразилии # Фотофакт

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