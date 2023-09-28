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На подступах к Брянску силами РЭБ подавлен БПЛА ВСУ самолётного типа

28 сентября 2023 08:38
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На подступах к Брянску силами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА самолетного типа. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, передает РИА Новости.

Никто не пострадал, никаких разрушений нет. На местах работают сотрудники оперативных и аварийных служб.

Украинская сторона регулярно обстреливает и атакует территорию РФ. Так, например, 26 сентября в результате атаки украинского беспилотника электроподстанцию в Курской области семь населенных пунктов остались без электроэнергии. Уточняется, что с БПЛА было сброшено взрывное устройство.

# Международная политика

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