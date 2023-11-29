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Politico: глава ЦБ РФ Набиуллина – главный «разрушитель» за вклад в усиление российской экономики

29 ноября 2023 09:55
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В рейтинге Politico глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина признана главным «разрушителем», пишет РИА Новости.

Так, на мероприятии Politico, проходящем в Брюсселе, где огласили «наиболее влиятельных персон за год», Эльвира Набиуллина названа главным «разрушителем». Это звание досталось главе Центробанка России по той причине, что ее действия позволили усилить российскую экономику даже в условиях антироссийских санкций.

Также были выбраны влиятельные персоны в категориях «деятели», «мечтатели». «Деятелем» объявлена премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а «мечтателем» – президент Украины Владимир Зеленский.

# Международная политика # Эльвира Набиуллина # Джорджа Мелони # Владимир Зеленский

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