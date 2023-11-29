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В США самолёт экстренно приземлился на шоссе, влился в автомобильный поток и попал в ДТП

29 ноября 2023 08:56
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Небольшой самолет стал невольным участником дорожного движения в Миннесоте. Совершив экстренную посадку на шоссе, он влился в автомобильный поток, правда ненадолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США самолёт экстренно приземлился на шоссе, влился в автомобильный поток и попал в ДТП-1

Пока не врезался в идущую впереди легковушку. Оба транспортных средства получили лишь незначительные повреждения, впрочем, как и их владельцы. Водитель и пилот отделались легкими травмами. Причиной ЧП стали технические неполадки самолета. Все обстоятельства происшествия расследует как Федеральное управление гражданской авиации, так и дорожная полиция.

# Самолет # Фотофакт

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