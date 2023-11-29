В США самолёт экстренно приземлился на шоссе, влился в автомобильный поток и попал в ДТП

Небольшой самолет стал невольным участником дорожного движения в Миннесоте. Совершив экстренную посадку на шоссе, он влился в автомобильный поток, правда ненадолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока не врезался в идущую впереди легковушку. Оба транспортных средства получили лишь незначительные повреждения, впрочем, как и их владельцы. Водитель и пилот отделались легкими травмами. Причиной ЧП стали технические неполадки самолета. Все обстоятельства происшествия расследует как Федеральное управление гражданской авиации, так и дорожная полиция.