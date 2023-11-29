Санкции против Российской Федерации не дали Киеву преимущества на поле боя, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Politico.

В публикации приведено мнение аналитика Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреаса Умланда, где он проанализировав данные, подчеркивает бесполезность антироссийских санкций.

Так, аналитик констатирует, что беспрецедентные по масштабам санкции против России имели лишь незначительное действие на изменение хода конфликта. А в 2022 году и вовсе РФ обогнала ФРГ по объему валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности.

Также в статье отмечается, что ряд западных компаний, используя посредников, продолжают осуществлять импорт и экспорт в Россию, обходя санкционные запреты.