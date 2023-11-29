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В Боливии из-за сильнейшего в истории страны дефицита топлива закрываются АЗС

29 ноября 2023 08:55
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Боливия столкнулась с сильнейшим за всю историю страны дефицитом топлива. Улицы городов оказались заблокированными машинами, стоящими в длинных очередях на заправки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии из-за сильнейшего в истории страны дефицита топлива закрываются АЗС-1

Многие АЗС вынуждены закрыться, потому что им больше нечем торговать. Оставшиеся ограничивают продажу бензина и дизеля. Кроме того, воспользовавшись ситуацией, они резко взвинтили на них цены. Все это может вылиться в серьезный для страны кризис в торговле, сельском хозяйстве и других отраслях. Власти Боливии пока не видят большой проблемы, они считают, что дефицит топлива искусственно вызван повышенным спросом, а высокие цены оправдывают тем, что его импорт очень дорого обходится государству.

# Бензин # Фотофакт

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