В Боливии из-за сильнейшего в истории страны дефицита топлива закрываются АЗС

Многие АЗС вынуждены закрыться, потому что им больше нечем торговать. Оставшиеся ограничивают продажу бензина и дизеля. Кроме того, воспользовавшись ситуацией, они резко взвинтили на них цены. Все это может вылиться в серьезный для страны кризис в торговле, сельском хозяйстве и других отраслях. Власти Боливии пока не видят большой проблемы, они считают, что дефицит топлива искусственно вызван повышенным спросом, а высокие цены оправдывают тем, что его импорт очень дорого обходится государству.