При обстреле авиабазы в Ираке пострадали несколько военных США

Несколько военнослужащих Соединенных Штатов получили ранения при ракетном обстреле базы, на которой размещены американские войска в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным СМИ, атакован военный аэродром на западе страны. Пока персонал подразделения проводит оценку ущерба, также власти не сообщают о количестве пострадавших. Неизвестно и кто нанес удар. Ни одна страна или организация не взяла на себя ответственность.