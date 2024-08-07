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При обстреле авиабазы в Ираке пострадали несколько военных США

07 августа 2024 07:30
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Несколько военнослужащих Соединенных Штатов получили ранения при ракетном обстреле базы, на которой размещены американские войска в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обстреле авиабазы в Ираке пострадали несколько военных США-1

По данным СМИ, атакован военный аэродром на западе страны. Пока персонал подразделения проводит оценку ущерба, также власти не сообщают о количестве пострадавших. Неизвестно и кто нанес удар. Ни одна страна или организация не взяла на себя ответственность.

 

# Международная политика

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