​Полиция Парижа применила слезоточивый газ на манифестации против санпропусков

Новости Франции. Полиция Парижа применила слезоточивый газ к манифестантам, выступающим против введения обязательных санитарных пропусков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У многих ее участников плакаты с надписями «Свобода». Пришедшие скандируют лозунги в перерыве между известными французскими песнями, которые звучат со сцены. Демонстрация проходит по призыву бывшего вице-председателя партии «Национальный фронт». Манифестанты также призывают Сенат отклонить законопроект о новых мерах по борьбе с коронавирусом.