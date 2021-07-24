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​Полиция Парижа применила слезоточивый газ на манифестации против санпропусков

24 июля 2021 18:51
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Новости Франции. Полиция Парижа применила слезоточивый газ к манифестантам, выступающим против введения обязательных санитарных пропусков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Полиция Парижа применила слезоточивый газ на манифестации против санпропусков-1

У многих ее участников плакаты с надписями «Свобода». Пришедшие скандируют лозунги в перерыве между известными французскими песнями, которые звучат со сцены. Демонстрация проходит по призыву бывшего вице-председателя партии «Национальный фронт». Манифестанты также призывают Сенат отклонить законопроект о новых мерах по борьбе с коронавирусом.

​Полиция Парижа применила слезоточивый газ на манифестации против санпропусков-4

Помимо этого еще две манифестации против правительственных мер проходят на площади Бастилии и площади Андре Мальро, где на протест вышли представители движения «желтых жилетов».

# Акции протеста # Флориан Филиппо # Фотофакт

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