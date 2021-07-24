На Олимпиаде в Токио выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

Олимпийские игры в японской столице проходят в условиях строгих коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на предпринятые меры, ежедневно выявляются случаи заражения. За последние сутки – 17 положительных тестов. СОVID выявлен у ряда сотрудников, задействованных в проведении Олимпиады, а также у одного из спортсменов, который не проживает в Олимпийской деревне.