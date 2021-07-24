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В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки

24 июля 2021 13:21
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Новости России. Новое наводнение в Сочи. За сутки здесь выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов курортного города, из берегов вышли реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки-1

На некоторое время практически остановилось движение на автодороге Адлер – Сочи. Частично подтоплены четыре трансформаторные подстанции.

В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки-4

Сейчас ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения. Задействовано более 270 сотрудников экстренных служб и свыше 30 единиц техники.

В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки-7

В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки-9

В местах локальных подтоплений дежурят сотрудники МЧС, бригады службы спасения также мобилизованы для оказания необходимой помощи населению.

# Наводнение # Фотофакт

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