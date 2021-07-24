В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки

Новости России. Новое наводнение в Сочи. За сутки здесь выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов курортного города, из берегов вышли реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На некоторое время практически остановилось движение на автодороге Адлер – Сочи. Частично подтоплены четыре трансформаторные подстанции.

Сейчас ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения. Задействовано более 270 сотрудников экстренных служб и свыше 30 единиц техники.