В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки

Новости России. Новое наводнение в Сочи. За сутки здесь выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов курортного города, из берегов вышли реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Новое наводнение в Сочи. За сутки здесь выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов курортного города, из берегов вышли реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На некоторое время практически остановилось движение на автодороге Адлер – Сочи. Частично подтоплены четыре трансформаторные подстанции.
Сейчас ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения. Задействовано более 270 сотрудников экстренных служб и свыше 30 единиц техники.
В местах локальных подтоплений дежурят сотрудники МЧС, бригады службы спасения также мобилизованы для оказания необходимой помощи населению.