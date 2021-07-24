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В Афинах +33°C, в Москве +24°C. Погода в Европе на неделю с 26 июля по 1 августа

24 июля 2021 15:15
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В Париже синоптики обещают дождь и грозу, столбик термометра здесь покажет +21 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».  В Вене, судя по прогнозу, будет +31 °C и без осадков. В Риме до +29 °C, возможен дождь. В Мадриде воздух прогреется до +27 °C, есть вероятность грозы.

В Афинах +33°C, в Москве +24°C. Погода в Европе на неделю с 26 июля по 1 августа-1

В столице Болгарии +32 °C. Анкару ждет небольшой дождь, вероятность грозы здесь 90 %. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +25 °C. В Афинах летний зной, здесь обещают +33 °C.

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В Афинах +33°C, в Москве +24°C. Погода в Европе на неделю с 26 июля по 1 августа-3

О погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют +27 °C, без осадков, в Вильнюсе +27 °C, но с дождем, здесь также возможна гроза. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +29 °C.

В Афинах +33°C, в Москве +24°C. Погода в Европе на неделю с 26 июля по 1 августа-5

В Киеве обещают +28 °C, в Москве +24 °C.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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