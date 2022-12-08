Новый обитатель в Лондонском зоопарке. Познакомьтесь с гориллой по кличке Кибури

Новый обитатель в Лондонском зоопарке: западная низменная горилла по кличке Кибури. Вид находится под угрозой исчезновения. Сюда животное доставили из Испании в рамках международной программы разведения горилл. В лондонский аэропорт Хитроу этот ценный экземпляр доставили в специально изготовленном ящике.

Глинн Хеннесси, смотритель зоопарка: Сейчас он весит около 190 килограммов, он родился в ганноверском зоопарке, где жил со своим братом, и его воспитывала мать. Теперь, повзрослев, он присоединился к нам в Лондоне.

От роду Кибури 18 лет. В Королевстве горилл у него в вольере остров, пещеры и условный тренажерный зал в джунглях. К его приему в Лондонском зоопарке готовились четыре года в сотрудничестве с Европейской программой разведения исчезающих видов. Кибури постепенно будет представлен самкам, Мьюкуу и Эффи, а также юным Алике и Герноту. Выбор богатый. Самцу решать, с кем он продолжит род. По последним данным, в дикой природе насчитывается около 125 000 западных равнинных горилл, 550 живут в зоопарках.

*На правах рекламы.