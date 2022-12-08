Потребительские цены в странах ОЭСР увеличились на 10,7% в годовом выражении

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития увеличились на 10,7 % в годовом выражении. Темпы подъема выше 10 % сохранились в 35 государствах, в 13 из них – выше 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты подорожали на 11 %. Самые высокие темпы наблюдаются в Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве и Турции. Отметим, ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств, в том числе страны Северной и Южной Америк и Европы.