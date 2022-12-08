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Британские пограничники устроят забастовку на Рождество

08 декабря 2022 09:08
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Новости Великобритании. В Британии пограничники решили испортить новогоднее настроение жителям. Они объявили о забастовке на период Рождества. Требование – повышение заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские пограничники устроят забастовку на Рождество-1

Предварительно стачка начнется 23 декабря и продлится как минимум до Нового года. Время выбрано неслучайно: пограничники надеются максимально привлечь внимание властей и начальства, чтобы протест точно не остался незамеченным. Коснется он сразу нескольких аэропортов, в том числе самого оживленного – лондонского Хитроу. Всего участие в забастовке примут порядка 3 000 сотрудников. Об их намерениях уже известно, поэтому авиакомпании и аэропорты заранее разрабатывают план по устранению ожидаемых сбоев в работе.

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# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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