Британские пограничники устроят забастовку на Рождество

Новости Великобритании. В Британии пограничники решили испортить новогоднее настроение жителям. Они объявили о забастовке на период Рождества. Требование – повышение заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительно стачка начнется 23 декабря и продлится как минимум до Нового года. Время выбрано неслучайно: пограничники надеются максимально привлечь внимание властей и начальства, чтобы протест точно не остался незамеченным. Коснется он сразу нескольких аэропортов, в том числе самого оживленного – лондонского Хитроу. Всего участие в забастовке примут порядка 3 000 сотрудников. Об их намерениях уже известно, поэтому авиакомпании и аэропорты заранее разрабатывают план по устранению ожидаемых сбоев в работе.