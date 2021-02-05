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В Красноярском крае 5 февраля – день траура по погибшим во время крупного пожара

05 февраля 2021 09:32
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Новости России. В Красноярском крае день траура по погибшим в результате крупного пожара на складе запчастей. В регионе приспущены государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Красноярском крае 5 февраля – день траура по погибшим во время крупного пожара-1

Напомним, ЧП произошло в среду, 3 февраля. Чтобы полностью ликвидировать возгорание, потребовалось более суток. Жертвами пожара стали работник склада и трое спасателей.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и о причинении смерти по неосторожности. ЧП могло произойти из-за аварийного режима работы электропроводки.

# Пожар # Фотофакт

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