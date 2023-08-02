Полицейские Португалии вышли на протесты во время визита Папы Римского

Новости Португалии. Едва ли не ключевым финансовый вопрос остается для жителей Португалии. На улицах столицы рекордное число полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И дело не только в том, что в городе усилены меры безопасности, но и в том, что стражи правопорядка вышли на протесты. Недовольство служащих вызывают условия труда и заработная плата по итогам непростой работы.