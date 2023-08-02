Полицейские Португалии вышли на протесты во время визита Папы Римского

Новости Португалии. Едва ли не ключевым финансовый вопрос остается для жителей Португалии. На улицах столицы рекордное число полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Португалии. Едва ли не ключевым финансовый вопрос остается для жителей Португалии. На улицах столицы рекордное число полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И дело не только в том, что в городе усилены меры безопасности, но и в том, что стражи правопорядка вышли на протесты. Недовольство служащих вызывают условия труда и заработная плата по итогам непростой работы.
По словам самих участников протестов, сотрудников в сфере не хватает. Полицейские отделы не укомплектованы, и чтобы заявить об этом, правоохранители специально выбрали время, когда в городе гостит Папа Франциск. Это повысит осведомленность о проблеме, считают протестующие.