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Полицейские Португалии вышли на протесты во время визита Папы Римского

02 августа 2023 18:54
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Новости Португалии. Едва ли не ключевым финансовый вопрос остается для жителей Португалии. На улицах столицы рекордное число полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские Португалии вышли на протесты во время визита Папы Римского-1

И дело не только в том, что в городе усилены меры безопасности, но и в том, что стражи правопорядка вышли на протесты. Недовольство служащих вызывают условия труда и заработная плата по итогам непростой работы.

Полицейские Португалии вышли на протесты во время визита Папы Римского-4

По словам самих участников протестов, сотрудников в сфере не хватает. Полицейские отделы не укомплектованы, и чтобы заявить об этом, правоохранители специально выбрали время, когда в городе гостит Папа Франциск. Это повысит осведомленность о проблеме, считают протестующие.

# Акции протеста # Новости Португалии # Фотофакт

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