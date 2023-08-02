Детей в украинских школах с сентября будут обучать управлению дронами

В украинских учреждениях образования с нового учебного года появится дополнительная дисциплина «защита Украины». Учащихся будут обучать управлению БПЛА и ориентироваться на местности. Такое заявление сделал министр образования страны Оксен Лисовой, приводит информацию РИА Новости.

В рамках новой дисциплины школьников научат также оказывать первую помощь и расскажут о минной безопасности. Пилотный проект внедрят с сентября текущего года.

Глава ведомства отметил, что до начала учебного года учителя сами пройдут обучение. В проекте планируется участие международных общественных организаций специалисты которых будут работать с педагогами. Обучать учителей будут с использованием симуляторов БПЛА.