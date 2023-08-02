Прямой эфир

Детей в украинских школах с сентября будут обучать управлению дронами

02 августа 2023 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В украинских учреждениях образования с нового учебного года появится дополнительная дисциплина «защита Украины». Учащихся будут обучать управлению БПЛА и ориентироваться на местности. Такое заявление сделал министр образования страны Оксен Лисовой, приводит информацию РИА Новости. 

В рамках новой дисциплины школьников научат также оказывать первую помощь и расскажут о минной безопасности. Пилотный проект внедрят с сентября текущего года.  

Глава ведомства отметил, что до начала учебного года учителя сами пройдут обучение. В проекте планируется участие международных общественных организаций специалисты которых будут работать с педагогами. Обучать учителей будут с использованием симуляторов БПЛА. 

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше заявили об ухудшении отношений с Киевом
02 августа 2023 13:54

В Польше заявили об ухудшении отношений с Киевом

Вертолёт МЧС Беларуси помог в тушении пожара в Турции на текстильных фабриках
02 августа 2023 13:23

Вертолёт МЧС Беларуси помог в тушении пожара в Турции на текстильных фабриках

В Красноярском крае 2 человека погибли при крушении гидросамолёта
02 августа 2023 13:08

В Красноярском крае 2 человека погибли при крушении гидросамолёта