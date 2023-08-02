В Польше заявили об ухудшении отношений с Киевом

В польском МИД обвинили представителей властей Украины в действиях, которые влекут за собой ухудшение дипотношений между государствами. Такое заявление сделал руководитель внешнеполитического ведомства страны Павел Яблонский, приводит его слова РИА Новости.

Как сообщалось, в понедельник, 31 июля, в украинский МИД был вызван посол Польши Цихоцкий. Он должен был объяснить высказывание главы офиса международной политики, министра президентской канцелярии Пшидача о неблагодарности со стороны киевского режима за помощь, которая оказана Варшавой. В одном из интервью он сказал, что Украина получила огромную поддержку, а потому в Киеве уже пора ценить тот вклад, который Польша внесла за последние месяцы и годы.

После произошедшего инцидента глава польского МИД Яблонский дал оценку взаимоотношениям между государствами. По его словам, на фоне заявлений некоторых представителей властей Украины они сегодня не самые хорошие. И связано это с тем, что в Киеве позволили выражать эмоции. Дипломат отметил, что польская сторона относится с пониманием, но так трактовать своих же союзников недопустимо.

Сообщается, что в ответ на действия Киева польский МИД также вызвал врио украинского посла.