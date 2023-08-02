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ООН сокращает продовольственную помощь голодающим странам

02 августа 2023 18:53
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ООН сокращает продовольственную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пересмотреть отправку еды и денежные выплаты организацию вынудили финансовые трудности.

ООН сокращает продовольственную помощь голодающим странам-1

Пожертвования упали почти вдвое, сообщают французские СМИ, из-за чего проблема голода настигла еще больше жителей планеты. По крайней мере, 38 из 86 стран уже ощутили или ожидают сокращения помощи в ближайшее время.

ООН сокращает продовольственную помощь голодающим странам-4

Это Афганистан, Сирия, Йемен и страны Западной Африки. Чтобы продовольствия и выплат хватило на всех, необходимо 20 миллиардов долларов, заявили в ООН, однако есть у Организации чуть больше половины от нужной суммы.

# ООН # Фотофакт

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