ООН сокращает продовольственную помощь голодающим странам

ООН сокращает продовольственную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пересмотреть отправку еды и денежные выплаты организацию вынудили финансовые трудности.

Пожертвования упали почти вдвое, сообщают французские СМИ, из-за чего проблема голода настигла еще больше жителей планеты. По крайней мере, 38 из 86 стран уже ощутили или ожидают сокращения помощи в ближайшее время.