Покушение на Сергея Шефира в Украине. Как продвигается расследование дела?

Новости Украины. В Украине продолжается расследование покушения на Сергея Шефира, первого помощника Владимира Зеленского. Теперь уже с помощью ФБР, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но участие зарубежных специалистов не убедило некоторых депутатов в Верховной раде.

Игорь Позняк, СТВ:

На голосование вынесли запрос о выдвижении на кинопремию «Оскар» Владимира Зеленского, которого обвиняют в инсценировке произошедшего. Запрос поддержали 35 человек. Направивший его депутат Лерос ранее критиковал Зеленского и был исключен из-за этого из фракции партии «Слуга народа».