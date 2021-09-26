Покушение на Сергея Шефира в Украине. Как продвигается расследование дела?

Новости Украины. В Украине продолжается расследование покушения на Сергея Шефира, первого помощника Владимира Зеленского. Теперь уже с помощью ФБР, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но участие зарубежных специалистов не убедило некоторых депутатов в Верховной раде.
Игорь Позняк, СТВ:
На голосование вынесли запрос о выдвижении на кинопремию «Оскар» Владимира Зеленского, которого обвиняют в инсценировке произошедшего. Запрос поддержали 35 человек. Направивший его депутат Лерос ранее критиковал Зеленского и был исключен из-за этого из фракции партии «Слуга народа».
Еще одной причиной недоверия стал принятый закон о «деолигархизации». Депутаты считают, что президент, заявляя о причастности бизнеса к нападению, смог заставить Верховную раду как можно скорее принять выгодный ему законопроект.
Что же до покушения, напомним, неизвестные выстрелили 18 раз из автоматического оружия в машину, в которой ехал советник украинского президента. Три пули попали в водителя. На данный момент его состояние стабильное. Сам Шефир не пострадал.
Полиция рассматривает три основные версии: «в связи с госдеятельностью потерпевшего», «с целью дестабилизации политической ситуации», в рамках третьей рассматривается причастность иностранных спецслужб.