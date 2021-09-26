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Отреагирует ли ЕС на решение Польши построить АЭС на своей территории?

26 сентября 2021 22:34
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Польша планирует построить у себя американские атомные электростанции. Компания из США заключила соглашение с Варшавой о возведении ядерных реакторов малой мощности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ожидается, что первый из них будет запущен в 2029 году.

Отреагирует ли ЕС на решение Польши построить АЭС на своей территории?-1

По заявлению польских властей, стране не обойтись без ядерной энергетики. Евросоюз пока молчит, хотя в 2009 году по решению Еврокомиссии в соседней Литве закрыли Игналинскую АЭС. Это привело к росту цен на электроэнергию и сделало Литву зависимой от поставок энергии из других стран. Кроме того, сейчас Латвия подает в Еврокомиссию жалобу на Литву за то, что Вильнюс не пускает на балтийский рынок энергию с Белорусской АЭС.

# Международная политика # Фотофакт

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