В США сошёл с рельсов пассажирский поезд. Есть погибшие

Новости США. В США с рельсов сошел пассажирский поезд и опрокинулся. Минимум три человека погибли, пострадали не менее 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожная компания, которой принадлежит состав, работает с местными властями над транспортировкой раненых пассажиров и безопасной эвакуацией всех остальных. На месте работают спасательные службы. Информация о причинах произошедшего пока не приводится.