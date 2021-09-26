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В США сошёл с рельсов пассажирский поезд. Есть погибшие

26 сентября 2021 12:15
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Новости США. В США с рельсов сошел пассажирский поезд и опрокинулся. Минимум три человека погибли, пострадали не менее 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США сошёл с рельсов пассажирский поезд. Есть погибшие-1

Железнодорожная компания, которой принадлежит состав, работает с местными властями над транспортировкой раненых пассажиров и безопасной эвакуацией всех остальных. На месте работают спасательные службы. Информация о причинах произошедшего пока не приводится.

Расследованием инцидента займется Национальный совет по безопасности на транспорте США.

# Крушение # Фотофакт

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