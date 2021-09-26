В Германии выбирают нового канцлера. Это определит будущий курс крупнейшей экономики Европы

Новости Германии. Конец эпохи Ангелы Меркель. 26 сентября в Германии начинают выбирать нового канцлера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Конец эпохи Ангелы Меркель. 26 сентября в Германии начинают выбирать нового канцлера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Избирательный процесс в ФРГ не прямой. Это означает, что граждане определяют партию, которая представит кандидата на пост в Бундестаге. Основная борьба за места в парламенте разворачивается между социал-демократами и консерваторами из блока ХДС/ХСС. Эта битва абсолютно непредсказуема.
В голосовании примут участие порядка 60 миллионов немецких граждан. Действующий канцлер Меркель находится у власти с 2005 года, но планирует уйти в отставку после выборов, что делает это голосование событием, которое изменит эпоху и определит будущий курс крупнейшей экономики Европы.