Парад против жестокого обращения с животными организовали в Мадриде

В Мадриде сотни владельцев собак устроили необычный парад. Четвероногие друзья человека разных пород и размеров нарядились в пестрые наряды. Самый популярный, разумеется, образ Санта-Клауса. И куда же без волшебных оленей?

Десятки собачек, гордо и не очень, прошлись по улицам испанской столицы. Впрочем, это веселое мероприятие было организовано с серьезной целью – положить конец жестокому обращению с животными и призвать людей не выбрасывать их на улицу.

Начо Паулино, хозяин приюта для животных:

В Мадриде ни одни новогодние праздники не обходятся без призывов против отказа от животных. Мы все пришли с нашими собаками, и мы наслаждаемся этим, хорошо проводим время. И, как видите, веселясь, можно спасать жизни. И это сегодня главная цель.

*На правах рекламы.