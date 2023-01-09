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Парад против жестокого обращения с животными организовали в Мадриде

09 января 2023 14:24
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В Мадриде сотни владельцев собак устроили необычный парад. Четвероногие друзья человека разных пород и размеров нарядились в пестрые наряды. Самый популярный, разумеется, образ Санта-Клауса. И куда же без волшебных оленей?

Парад против жестокого обращения с животными организовали в Мадриде-1

Десятки собачек, гордо и не очень, прошлись по улицам испанской столицы. Впрочем, это веселое мероприятие было организовано с серьезной целью – положить конец жестокому обращению с животными и призвать людей не выбрасывать их на улицу.

Парад против жестокого обращения с животными организовали в Мадриде-4

Начо Паулино, хозяин приюта для животных:
В Мадриде ни одни новогодние праздники не обходятся без призывов против отказа от животных. Мы все пришли с нашими собаками, и мы наслаждаемся этим, хорошо проводим время. И, как видите, веселясь, можно спасать жизни. И это сегодня главная цель.

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# Реклама # Начо Паулино # Новости Испании # Фотофакт

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