40 тысяч верблюдов в одном месте. Вот как прошёл фестиваль в Саудовской Аравии

На каждом континенте свои традиции новогодних празднований. Так, в Саудовской Аравии подходит к завершению самый продолжительный в стране фестиваль. Он посвящен кораблям пустыни. На этот раз в 130 километрах к северу от Эр-Рияда представили 40 тысяч верблюдов, принадлежащих 3 000 человек.