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40 тысяч верблюдов в одном месте. Вот как прошёл фестиваль в Саудовской Аравии

09 января 2023 14:21
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На каждом континенте свои традиции новогодних празднований. Так, в Саудовской Аравии подходит к завершению самый продолжительный в стране фестиваль. Он посвящен кораблям пустыни. На этот раз в 130 километрах к северу от Эр-Рияда представили 40 тысяч верблюдов, принадлежащих 3 000 человек.

40 тысяч верблюдов в одном месте. Вот как прошёл фестиваль в Саудовской Аравии-1

Халид Бин Салман, председатель арбитражного комитета фестиваля:
Заинтересованность правительства связана с тем, что верблюды это, во-первых, богатство, во-вторых, они являются древним и аутентичным нашим наследием.

40 тысяч верблюдов в одном месте. Вот как прошёл фестиваль в Саудовской Аравии-4

На фестиваль приезжают люди с разных частей света. Все ради участия в аукционах. Понравившееся животное порой может стоить владельцу миллионы реалов.

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# Реклама # Халид Бин Салман # Фотофакт

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