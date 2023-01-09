Йога со щенками набирает популярность в Британии. Посмотрите на этих малышей

Новости Великобритании. В Британии нашли способ привлечь людей к спорту. В стране набирает популярность йога со щенками булли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливерпуль стал первым британским городом, где проводили подобные занятия, но сейчас они доступны жителям Манчестера, Лидса, Бирмингема. Стоит такая тренировка 36 долларов, и начинается она знакомством со щенками.

Тайлер Уитворт, тренер: Трудно сосредоточиться, потому что эти щенки очень милые. Невозможно не смотреть на них. Кроме того, они забираются на людей, но это прекрасное испытание, веселая игра.

Конечно, не отвлекаться на малышей трудно. Но эта тренировка – синтез спорта и зоотерапии, а потому контакт с животными – важная часть процесса. Щенков для занятий йогой дают в аренду заводчики собак. Этим булли всего шесть недель. Именно в этом возрасте их начинают приучать к людям и окружающему миру. Так что заводчики тоже извлекают пользу из таких тренировок: щенки не боятся шума и привыкают к человеку.