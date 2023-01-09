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Йога со щенками набирает популярность в Британии. Посмотрите на этих малышей

09 января 2023 14:26
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Новости Великобритании. В Британии нашли способ привлечь людей к спорту. В стране набирает популярность йога со щенками булли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливерпуль стал первым британским городом, где проводили подобные занятия, но сейчас они доступны жителям Манчестера, Лидса, Бирмингема. Стоит такая тренировка 36 долларов, и начинается она знакомством со щенками.

Йога со щенками набирает популярность в Британии. Посмотрите на этих малышей-1

Тайлер Уитворт, тренер:
Трудно сосредоточиться, потому что эти щенки очень милые. Невозможно не смотреть на них. Кроме того, они забираются на людей, но это прекрасное испытание, веселая игра.

Йога со щенками набирает популярность в Британии. Посмотрите на этих малышей-4

Конечно, не отвлекаться на малышей трудно. Но эта тренировка – синтез спорта и зоотерапии, а потому контакт с животными – важная часть процесса. Щенков для занятий йогой дают в аренду заводчики собак. Этим булли всего шесть недель. Именно в этом возрасте их начинают приучать к людям и окружающему миру. Так что заводчики тоже извлекают пользу из таких тренировок: щенки не боятся шума и привыкают к человеку.

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# Домашние животные # Тайлер Уитворт # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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