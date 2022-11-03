Новости экономики за 03.11.2022

Беларусь активно восстанавливает экспортные потери, которые понесла из-за западных санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как расширяется география поставок отечественных производителей? Онлайн-павильон Беларуси представлен на виртуальной площадке китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае. О новых масштабах инноваций, а также о самых заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской. БЕЛАРУСЬ АКТИВНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОТЕРИ, КОТОРЫЕ ПОНЕСЛА ИЗ-ЗА ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ Беларусь активно восстанавливает экспортные потери, которые понесла из-за западных санкций. По данным Министерства экономики, это стало возможным благодаря переориентации экспортных потоков.

Прямые потери от прекращения поставок в Европу составили около 6 миллиардов долларов. Почти 80 % уже удалось компенсировать за счет работы на рынках России и Китая. Уход брендовых иностранных компаний из России «оказал услугу» белорусам – появились ниши, которые смогут занять некоторые отечественные производители. ВОПРЕКИ САНКЦИОННОМУ ДАВЛЕНИЮ, У РОССИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС У России положительный торговый баланс. За 9 месяцев экспорт составил 431 миллиард долларов, импорт – 180, торговое сальдо – 251 миллиард долларов. Если экспорта больше, значит и денег в систему зашло больше. Это профицит.