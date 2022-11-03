Новости экономики за 03.11.2022
Беларусь активно восстанавливает экспортные потери, которые понесла из-за западных санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как расширяется география поставок отечественных производителей? Онлайн-павильон Беларуси представлен на виртуальной площадке китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае.
О новых масштабах инноваций, а также о самых заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской.
БЕЛАРУСЬ АКТИВНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОТЕРИ, КОТОРЫЕ ПОНЕСЛА ИЗ-ЗА ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ
Беларусь активно восстанавливает экспортные потери, которые понесла из-за западных санкций. По данным Министерства экономики, это стало возможным благодаря переориентации экспортных потоков.
Прямые потери от прекращения поставок в Европу составили около 6 миллиардов долларов. Почти 80 % уже удалось компенсировать за счет работы на рынках России и Китая. Уход брендовых иностранных компаний из России «оказал услугу» белорусам – появились ниши, которые смогут занять некоторые отечественные производители.
ВОПРЕКИ САНКЦИОННОМУ ДАВЛЕНИЮ, У РОССИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС
У России положительный торговый баланс. За 9 месяцев экспорт составил 431 миллиард долларов, импорт – 180, торговое сальдо – 251 миллиард долларов. Если экспорта больше, значит и денег в систему зашло больше. Это профицит.
В 2022 году экспорта больше на четверть, а импорт сократился на 15 %. Росту экспортных доходов способствовали и взлетевшие цены на энергоносители. Импорт сократился из-за санкций и ухода многих брендов из страны.
ИНОСТРАННЫЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ОФОРМЛЯТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЕЗД ПО ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Иностранные автоперевозчики должны будут оформлять разрешение на проезд по территории Беларуси. Стоимость такого пропуска будет составлять 15 базовых величин (480 рублей или порядка 180 долларов). Эти средства будут зачисляться в дорожный фонд.