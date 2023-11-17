WSJ: у Пентагона заканчиваются деньги на вооружение для Киева и восполнение запасов

У Министерства обороны США заканчивается фонд для финансирования поставок вооружений Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Пентагон имеет около 5 миллиардов долларов на продолжение поставок оружия, но другой фонд, призванный пополнять военные запасы США, уменьшился до 1,1 миллиарда долларов. Заменить объем финансирования Америки и поставок Киеву военной помощи европейским государствам не удастся.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансирования работы федеральных органов власти, который не предусматривает дополнительную помощь Израилю и Украине.