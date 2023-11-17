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WSJ: у Пентагона заканчиваются деньги на вооружение для Киева и восполнение запасов

17 ноября 2023 13:48
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У Министерства обороны США заканчивается фонд для финансирования поставок вооружений Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Пентагон имеет около 5 миллиардов долларов на продолжение поставок оружия, но другой фонд, призванный пополнять военные запасы США, уменьшился до 1,1 миллиарда долларов. Заменить объем финансирования Америки и поставок Киеву военной помощи европейским государствам не удастся.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансирования работы федеральных органов власти, который не предусматривает дополнительную помощь Израилю и Украине.

# Международная политика # Джо Байден

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