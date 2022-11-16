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Подвергались дискриминации. Поляки, которые находятся в Великобритании, хотят вернуться на родину

16 ноября 2022 06:29
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Полякам надоело в гостях. Пребывающие в Британии жители Польши хотят вернуться домой. Это подтверждают исследования, проведенные специалистами королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвергались дискриминации. Поляки, которые находятся в Великобритании, хотят вернуться на родину-1

Эксперты опросили более тысячи польских сотрудников. Они работают в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства. И треть из них намерены вернуться на родину. Выяснилось, что значительное число поляков подвергались дискриминации на рабочем месте и чувствовали неравенство по сравнению с мигрантами из других стран.

# Международная политика # Новости Великобритании # Фотофакт

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