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Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

01 июня 2025 10:45
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Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт. Следственный комитет России продолжает устанавливать виновников произошедшего, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт-2

Две катастрофы произошли в ночь на воскресенье: в Брянской области, по последним данным, в результате обрушения моста погибли семь человек, более 70 пострадали. Всего в поезде находились 388 пассажиров. В Курской области часть грузового поезда упала на автомобильную дорогу. Вся бригада машинистов погибла. По заявлениям российских СМИ, причиной аварий стали заложенные взрывные устройства. По одной из версий, это дело рук украинских диверсантов либо сделано по их указанию.

# ЧП # Теракт # Новости России

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