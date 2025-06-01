Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Две катастрофы произошли в ночь на воскресенье: в Брянской области, по последним данным, в результате обрушения моста погибли семь человек, более 70 пострадали. Всего в поезде находились 388 пассажиров. В Курской области часть грузового поезда упала на автомобильную дорогу. Вся бригада машинистов погибла. По заявлениям российских СМИ, причиной аварий стали заложенные взрывные устройства. По одной из версий, это дело рук украинских диверсантов либо сделано по их указанию.