Илон Маск ушёл с поста главы Департамента эффективности правительства США

Минувшая пятница стала последним официальным днем работы на Белый дом ближайшего соратника Дональда Трампа. Маск возглавлял Департамент эффективности правительства США с момента инаугурации президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Трамп поблагодарил Маска за сотрудничество и вручил ему памятный золотой ключ от Белого дома. Однако люди уверены, что за ширмой вчерашних улыбок скрывается ссора с президентом, который, мягко говоря, не до конца доверял бизнесмену.

Дональд Трамп, президент США:

Этот парень подрывает мои усилия по сокращению дефицита бюджета США. Он вступает в конфликты с чиновниками Белого дома, не согласовывает свои действия с ключевыми советниками. Кроме того, он критикует членов администрации и не поддерживает некоторые инициативы. Однако как бы ни старался Трамп самостоятельно разобраться с бюджетом, Илон Маск, очевидно, ставил ему палки в колеса. После инаугурации Трампа он громко заявил, что собирался вернуть Штатам около 2 триллионов долларов, однако реальная заявленная экономия составила лишь 175 миллиардов. И даже эта сумма во многом не подтверждена конкретными документами. Ко всему прочему, расходы на сам Департамент эффективности продолжали расти. В итоге разногласия между двумя бизнесменами накалились.