Илон Маск ушёл с поста главы Департамента эффективности правительства США
Минувшая пятница стала последним официальным днем работы на Белый дом ближайшего соратника Дональда Трампа. Маск возглавлял Департамент эффективности правительства США с момента инаугурации президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне Трамп поблагодарил Маска за сотрудничество и вручил ему памятный золотой ключ от Белого дома. Однако люди уверены, что за ширмой вчерашних улыбок скрывается ссора с президентом, который, мягко говоря, не до конца доверял бизнесмену.
Дональд Трамп, президент США:
Этот парень подрывает мои усилия по сокращению дефицита бюджета США. Он вступает в конфликты с чиновниками Белого дома, не согласовывает свои действия с ключевыми советниками. Кроме того, он критикует членов администрации и не поддерживает некоторые инициативы.
Однако как бы ни старался Трамп самостоятельно разобраться с бюджетом, Илон Маск, очевидно, ставил ему палки в колеса. После инаугурации Трампа он громко заявил, что собирался вернуть Штатам около 2 триллионов долларов, однако реальная заявленная экономия составила лишь 175 миллиардов. И даже эта сумма во многом не подтверждена конкретными документами. Ко всему прочему, расходы на сам Департамент эффективности продолжали расти. В итоге разногласия между двумя бизнесменами накалились.
Илон Маск, предприниматель (США):
Президент накануне создал один большой красивый законопроект. Он состоит из сочетания налоговых льгот и усиления иммиграционного контроля. Однако я бы назвал его масштабным законопроектом о расходах, который увеличивает дефицит федерального бюджета и подрывает работу Департамента эффективности.
Тем временем граждане США, которые впоследствии вышли на общенациональные протесты, заявили, что Маск ломает архитектуру власти в Штатах. Не мудрено, ведь не без его вмешательства администрация упразднила два крупных агентства: USAID и Бюро финансовой защиты потребителей. Вскоре после этого США вышли из Совета ООН по правам человека и агентства помощи палестинским беженцам.
В копилку разрушительных реформ департамента попадают и сокращения финансирования в ведущих университетах страны, закрытие неугодных Трампу республиканских СМИ и ведомств, образовательные реформы, а также бесконечные насильные высылки мигрантов. По итогу из-за порыва противостоять всем противникам Трампа департамент оставил миллионы людей без работы, помощи и возможности отстаивать свои права.