БЖД изменила маршрут поезда Анапа-Минск из-за обрушения моста в Брянской области

Белорусская железная дорога изменила маршрут поезда Анапа-Минск из-за обрушения моста в Брянской области. Состав вышел к пункту назначения 30 мая и должен прибыть в Минск 1 июня ориентировочно в 16:30, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую задержку вызвало ЧП в Брянской области России. Путепровод обрушился в тот момент, когда по нему ехала фура, а под мостом шел пассажирский состав. В результате локомотив и четыре вагона сошли с рельсов. Погибло не менее семи человек, среди них оба машиниста. Более 65 человек пострадали, 5-месячный ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. Сейчас на месте работают экстренные службы. Московская железная дорога заявила, что ЧП стало следствием незаконного вмешательства в работу транспорта.