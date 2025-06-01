БЖД изменила маршрут поезда Анапа-Минск из-за обрушения моста в Брянской области

Такую задержку вызвало ЧП в Брянской области России. Путепровод обрушился в тот момент, когда по нему ехала фура, а под мостом шел пассажирский состав. В результате локомотив и четыре вагона сошли с рельсов. Погибло не менее семи человек, среди них оба машиниста. Более 65 человек пострадали, 5-месячный ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. Сейчас на месте работают экстренные службы. Московская железная дорога заявила, что ЧП стало следствием незаконного вмешательства в работу транспорта.