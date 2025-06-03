Подросток погиб и 69 человек пострадали из-за землетрясения в Турции

На юге Турции произошло землетрясение. В результате погибла 14-летняя Афранур Гюнлю – она испытала приступ паники и была экстренно госпитализирована, но спасти ее не удалось. Об этом пишет РИА Новости.

Пострадали 69 человек, 46 из них были доставлены в больницы.

Подземные толчки были ощутимы в провинции Мугла и других регионах, однако о каких-либо разрушениях не сообщалось.

Также были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,0 на Додеканесских островах в Греции. Пока нет информации о разрушениях и жертвах.