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Подросток погиб и 69 человек пострадали из-за землетрясения в Турции

03 июня 2025 07:53
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Подросток погиб и 69 человек пострадали из-за землетрясения в Турции-0

На юге Турции произошло землетрясение. В результате погибла 14-летняя Афранур Гюнлю – она испытала приступ паники и была экстренно госпитализирована, но спасти ее не удалось. Об этом пишет РИА Новости.

Пострадали 69 человек, 46 из них были доставлены в больницы.

Подземные толчки были ощутимы в провинции Мугла и других регионах, однако о каких-либо разрушениях не сообщалось. 
Также были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,0 на Додеканесских островах в Греции. Пока нет информации о разрушениях и жертвах.

Фото: pixabay

# Землетрясение # Новости Турции

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