В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 25 тыс. человек

Более 25 тысяч человек эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров, которые полыхают на юге Канады. Огонь уже оставил после себя около 30 тысяч гектаров выжженной земли и продолжает распространяться дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным властей сейчас зафиксировано более 180 возгораний, причем 92 из них считаются вышедшими из-под контроля. Спасатели делают все возможное, чтобы хотя бы сдержать стихию, однако ситуацию осложняет засуха и сильные ветры, которые разносят пламя. Оно вплотную подобралось к десяткам населенных пунктов. Как минимум сотню домов огонь уже уничтожил. В нескольких провинциях закрыты шоссе, отменяются занятия в школах. Людей вывозят с использованием авиационной техники в большие города. Две провинции объявили чрезвычайное положение и обратились за международной помощью в борьбе с пожарами.