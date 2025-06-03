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В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 25 тыс. человек

03 июня 2025 07:47
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Более 25 тысяч человек эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров, которые полыхают на юге Канады. Огонь уже оставил после себя около 30 тысяч гектаров выжженной земли и продолжает распространяться дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 25 тыс. человек-2

По данным властей сейчас зафиксировано более 180 возгораний, причем 92 из них считаются вышедшими из-под контроля. Спасатели делают все возможное, чтобы хотя бы сдержать стихию, однако ситуацию осложняет засуха и сильные ветры, которые разносят пламя. Оно вплотную подобралось к десяткам населенных пунктов. Как минимум сотню домов огонь уже уничтожил. В нескольких провинциях закрыты шоссе, отменяются занятия в школах. Людей вывозят с использованием авиационной техники в большие города. Две провинции объявили чрезвычайное положение и обратились за международной помощью в борьбе с пожарами.

# Природные явления

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