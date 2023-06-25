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Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область, у «ЧВК Вагнер центр» всё спокойно

25 июня 2023 14:20
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Новости России. Подразделения ЧВК «Вагнер» в штатном режиме покинули территорию Липецкой области, сообщила пресс-служба регионального правительства. Ранее о выводе сил ЧВК объявили ростовский и воронежский губернаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область, у «ЧВК Вагнер центр» всё спокойно-1

Минтранс Московской области заявил о запуске движения сразу на нескольких участках. В частности, возобновилось транспортное сообщение по всей трассе М-4 «Дон». Что касается обстановки в городах России. В Ростове-на-Дону железнодорожные и автовокзалы работают в штатном режиме. В Орловской области сняли введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности, сообщил губернатор региона. В Санкт-Петербурге у комплекса «ЧВК Вагнер центр» также все спокойно. Здание закрыто, у входа дежурит автобус полиции. Сотрудники охраны центра продолжают свою работу внутри и по периметру. 

# Вооруженные силы # Новости России # Фотофакт

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