Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область, у «ЧВК Вагнер центр» всё спокойно

Новости России. Подразделения ЧВК «Вагнер» в штатном режиме покинули территорию Липецкой области, сообщила пресс-служба регионального правительства. Ранее о выводе сил ЧВК объявили ростовский и воронежский губернаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минтранс Московской области заявил о запуске движения сразу на нескольких участках. В частности, возобновилось транспортное сообщение по всей трассе М-4 «Дон». Что касается обстановки в городах России. В Ростове-на-Дону железнодорожные и автовокзалы работают в штатном режиме. В Орловской области сняли введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности, сообщил губернатор региона. В Санкт-Петербурге у комплекса «ЧВК Вагнер центр» также все спокойно. Здание закрыто, у входа дежурит автобус полиции. Сотрудники охраны центра продолжают свою работу внутри и по периметру.