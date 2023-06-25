Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область, у «ЧВК Вагнер центр» всё спокойно

Минтранс Московской области заявил о запуске движения сразу на нескольких участках. В частности, возобновилось транспортное сообщение по всей трассе М-4 «Дон». Что касается обстановки в городах России. В Ростове-на-Дону железнодорожные и автовокзалы работают в штатном режиме. В Орловской области сняли введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности, сообщил губернатор региона. В Санкт-Петербурге у комплекса «ЧВК Вагнер центр» также все спокойно. Здание закрыто, у входа дежурит автобус полиции. Сотрудники охраны центра продолжают свою работу внутри и по периметру.