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В штате Вайоминг из-за торнадо восемь человек получили травмы

25 июня 2023 11:44
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Новости США. Мощный торнадо пронесся по крупнейшему в США угольному месторождению. Удар стихии пришелся на шахту на северо-востоке штата Вайоминг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В штате Вайоминг из-за торнадо восемь человек получили травмы-1

Восемь человек получили травмы. Шестеро из них в тяжелом состоянии и сейчас находятся в больнице. На шахте работа в настоящее время приостановлена. Там продолжается поисково-спасательная операция. Эксперты оценивают материальный ущерб в несколько миллионов долларов. Напомним, с начала недели торнадо бушует в США. В 16 штатах действует режим чрезвычайного положения. 

# Торнадо в США # Новости США # Фотофакт

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