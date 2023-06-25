В штате Вайоминг из-за торнадо восемь человек получили травмы

Новости США. Мощный торнадо пронесся по крупнейшему в США угольному месторождению. Удар стихии пришелся на шахту на северо-востоке штата Вайоминг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь человек получили травмы. Шестеро из них в тяжелом состоянии и сейчас находятся в больнице. На шахте работа в настоящее время приостановлена. Там продолжается поисково-спасательная операция. Эксперты оценивают материальный ущерб в несколько миллионов долларов. Напомним, с начала недели торнадо бушует в США. В 16 штатах действует режим чрезвычайного положения.