После высказывания украинского президента Владимира Зеленского о замедленном ходе контрнаступления ВСУ перед Киевом и НАТО возникли два пути. Об этом сообщает Advance, передает РИА Новости.

Первый путь – нарастить объемы поставляемого нового оружия, в том числе истребителей F-16. Второй путь, который оценивается как более опасный – рассмотреть возможность вступления Украины в Североатлантический альянс по упрощенной процедуре. В статье отмечается, что начались попытки «затащить» страну в НАТО в обход установившихся правил. Любопытно, что подобные идеи стали возникать сразу после заявления Зеленского о медленных темпах продвижения войск.

В статье также приводится заявление британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли, который сообщил, что в Лондоне и других странах НАТО поддерживается идея ускоренного вступления Украины в Альянс без соблюдения необходимых условий и процедур. Тем не менее автор статьи отмечает, что единства во взглядах на вопрос о членстве Киева в НАТО нет, и различные страны смотрят на него по-разному, особенно накануне приближающегося саммита организации в Литве.

Автор заключает, что если одни силы будут настаивать на ускоренном вступлении Украины в НАТО и эта идея будет поддержана, то это может привести к эскалации вооруженного конфликта.