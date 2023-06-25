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Advance: у Киева осталось лишь два пути после провального контрнаступления

25 июня 2023 12:03
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После высказывания украинского президента Владимира Зеленского о замедленном ходе контрнаступления ВСУ перед Киевом и НАТО возникли два пути. Об этом сообщает Advance, передает РИА Новости.

Первый путь – нарастить объемы поставляемого нового оружия, в том числе истребителей F-16. Второй путь, который оценивается как более опасный – рассмотреть возможность вступления Украины в Североатлантический альянс по упрощенной процедуре. В статье отмечается, что начались попытки «затащить» страну в НАТО в обход установившихся правил. Любопытно, что подобные идеи стали возникать сразу после заявления Зеленского о медленных темпах продвижения войск.

В статье также приводится заявление британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли, который сообщил, что в Лондоне и других странах НАТО поддерживается идея ускоренного вступления Украины в Альянс без соблюдения необходимых условий и процедур. Тем не менее автор статьи отмечает, что единства во взглядах на вопрос о членстве Киева в НАТО нет, и различные страны смотрят на него по-разному, особенно накануне приближающегося саммита организации в Литве. 

Автор заключает, что если одни силы будут настаивать на ускоренном вступлении Украины в НАТО и эта идея будет поддержана, то это может привести к эскалации вооруженного конфликта.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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