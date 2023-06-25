Прямой эфир

Вучич заявил, что Сербия не будет покупать турецкие «Байрактары» после их поставок Косово

25 июня 2023 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти Сербии отказались от приобретения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар» у Турции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.

Причиной является их поставка Силам безопасности Косово (СБК) в Приштине. Турецкие поставки вооружений, среди которых ракеты и гаубицы, вызывают протесты со стороны властей Сербии. Республика не признает самостоятельность Косово. 

Вместо турецких БПЛА, сербская сторона приобрела китайские дроны CH-90 и ожидает получение 1000 дронов-камикадзе, заказанных на Ближнем Востоке. СБК, согласно стратегии обороны, которую она утвердила в конце марта, будет действовать на всей территории Косово, но с ограничениями на вход в населенные сербами районы на севере, так как требуются разрешения от командования НАТО.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Advance: у Киева осталось лишь два пути после провального контрнаступления
25 июня 2023 12:03

Advance: у Киева осталось лишь два пути после провального контрнаступления

В штате Вайоминг из-за торнадо восемь человек получили травмы
25 июня 2023 11:44

В штате Вайоминг из-за торнадо восемь человек получили травмы

В Чили из-за ливней и наводнений разрушены более 200 домов
25 июня 2023 11:41

В Чили из-за ливней и наводнений разрушены более 200 домов