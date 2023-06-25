Вучич заявил, что Сербия не будет покупать турецкие «Байрактары» после их поставок Косово

Власти Сербии отказались от приобретения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар» у Турции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.

Причиной является их поставка Силам безопасности Косово (СБК) в Приштине. Турецкие поставки вооружений, среди которых ракеты и гаубицы, вызывают протесты со стороны властей Сербии. Республика не признает самостоятельность Косово.

Вместо турецких БПЛА, сербская сторона приобрела китайские дроны CH-90 и ожидает получение 1000 дронов-камикадзе, заказанных на Ближнем Востоке. СБК, согласно стратегии обороны, которую она утвердила в конце марта, будет действовать на всей территории Косово, но с ограничениями на вход в населенные сербами районы на севере, так как требуются разрешения от командования НАТО.