Руководство Литвы сможет быстрее изымать земли у местных в интересах НАТО

Интересы НАТО для правительства Литвы оказались важнее собственных граждан. Спорный законопроект одобрил местный сейм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, руководство страны сможет быстрее изымать земли у местных жителей в интересах Североатлантического альянса. В первую очередь для размещения военной инфраструктуры. В частности, сооружения для хранения боеприпасов союзников, развертывания воинских частей для нужд тылового обеспечения и боевой готовности. Поправки к законам инициировало Минобороны. Как заявили в ведомстве, нововведения запланированы «в целях обеспечения обороны страны».

Напомним, сейчас Литва активно добивается увеличения военного контингента НАТО на своей территории, что требует строительства дополнительных объектов.