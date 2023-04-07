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Руководство Литвы сможет быстрее изымать земли у местных в интересах НАТО

07 апреля 2023 13:36
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Интересы НАТО для правительства Литвы оказались важнее собственных граждан. Спорный законопроект одобрил местный сейм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство Литвы сможет быстрее изымать земли у местных в интересах НАТО-1

Согласно документу, руководство страны сможет быстрее изымать земли у местных жителей в интересах Североатлантического альянса. В первую очередь для размещения военной инфраструктуры. В частности, сооружения для хранения боеприпасов союзников, развертывания воинских частей для нужд тылового обеспечения и боевой готовности. Поправки к законам инициировало Минобороны. Как заявили в ведомстве, нововведения запланированы «в целях обеспечения обороны страны».

Напомним, сейчас Литва активно добивается увеличения военного контингента НАТО на своей территории, что требует строительства дополнительных объектов.

# НАТО # Новости Литвы # Фотофакт

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