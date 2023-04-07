Минобороны России: США возобновили программу строительства биолабораторий в Украине

Америка возобновила одну из своих военно-биологических программ на украинской территории, сообщил в пятницу, 7 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, программа была вынужденно прекращена в связи с СВО, пишет ТАСС. Сейчас она снова запущена: США приступят к возведению в Украине биообъектов и обучению специалистов-биологов. Кириллов обратил внимание, что Штаты пытаются замаскировать свою деятельность в этом направлении. Америка изменила название программы с «Совместные биологические исследования» (она была направлена на создание компонентов биологического оружия) на «Исследования по бионадзору».

