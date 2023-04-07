В Кремле прокомментировали утечку секретных документов Пентагона по Украине

У Российской Федерации нет сомнений в том, что Штаты и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков, комментируя информацию об утечке секретных данных Пентагона по Украине.

Песков отметил, что масштабы вовлеченности Америки и НАТО возрастают, но на проведение и итог СВО не повлияют, пишет РИА Новости. Как сообщалось, в пятницу, 7 апреля, в СМИ появилась информация о том, что Пентагон расследует утечку засекреченных документов о контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины. Материалы, в которых содержатся данные о состоянии украинской армии, а также планах по ее усилению со стороны США и НАТО, попали в открытый доступ. В офисе президента Зеленского эти документы назвали подделкой и блефом, что не имеет отношения к реальным планам Украины.