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В Кремле прокомментировали утечку секретных документов Пентагона по Украине

07 апреля 2023 14:23
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У Российской Федерации нет сомнений в том, что Штаты и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков, комментируя информацию об утечке секретных данных Пентагона по Украине.

Песков отметил, что масштабы вовлеченности Америки и НАТО возрастают, но на проведение и итог СВО не повлияют, пишет РИА Новости. Как сообщалось, в пятницу, 7 апреля, в СМИ появилась информация о том, что Пентагон расследует утечку засекреченных документов о контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины. Материалы, в которых содержатся данные о состоянии украинской армии, а также планах по ее усилению со стороны США и НАТО, попали в открытый доступ. В офисе президента Зеленского эти документы назвали подделкой и блефом, что не имеет отношения к реальным планам Украины.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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