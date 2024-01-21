«Поднимает голову фашизм». Немцы требуют признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской

Новости Германии. В Германии не утихают протесты против возрождения правого экстремизма. Митинги и марши прошли во всех крупных городах страны, включая Берлин, Потсдам и Кельн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Германии не утихают протесты против возрождения правого экстремизма. Митинги и марши прошли во всех крупных городах страны, включая Берлин, Потсдам и Кельн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая масштабная акция состоялась в Гамбурге, где на улицы вышли около 80 тысяч человек. Возмущенные немцы требуют признать правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» экстремистской и полностью запретить ее деятельность.
Мы должны сказать всем немцам, что что-то идет не так. И я верю, что наш голос, голос улицы, заставит политиков действовать. До этого они молча наблюдали, как поднимает голову фашизм. Теперь остаться в стороне от этой проблемы у них не получится. Они должны были начать действовать гораздо раньше.
Массовые демонстрации в Германии начались после того, как стало известно о секретной встрече ультраправых экстремистов и неонацистов, на которой присутствовали высокопоставленные члены партии «Альтернатива для Германии». На ней обсуждался проект депортации миллионов людей, включая мигрантов, даже если у них есть немецкое гражданство или вид на жительство в стране.
Беспокойство многих немцев и политиков вызывает тот факт, что партия «Альтернатива для Германии» быстро набирает популярность. По данным последнего соцопроса, она на втором месте после правящей коалиции из социал-демократов, «зеленых» и свободных демократов. Ее поддерживают 23 % жителей ФРГ.