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«Поднимает голову фашизм». Немцы требуют признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской

21 января 2024 08:58
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Новости Германии. В Германии не утихают протесты против возрождения правого экстремизма. Митинги и марши прошли во всех крупных городах страны, включая Берлин, Потсдам и Кельн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поднимает голову фашизм». Немцы требуют признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской-1

Самая масштабная акция состоялась в Гамбурге, где на улицы вышли около 80 тысяч человек. Возмущенные немцы требуют признать правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» экстремистской и полностью запретить ее деятельность.

«Поднимает голову фашизм». Немцы требуют признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской-4

Мы должны сказать всем немцам, что что-то идет не так. И я верю, что наш голос, голос улицы, заставит политиков действовать. До этого они молча наблюдали, как поднимает голову фашизм. Теперь остаться в стороне от этой проблемы у них не получится. Они должны были начать действовать гораздо раньше.

Массовые демонстрации в Германии начались после того, как стало известно о секретной встрече ультраправых экстремистов и неонацистов, на которой присутствовали высокопоставленные члены партии «Альтернатива для Германии». На ней обсуждался проект депортации миллионов людей, включая мигрантов, даже если у них есть немецкое гражданство или вид на жительство в стране.

«Поднимает голову фашизм». Немцы требуют признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской-7

Беспокойство многих немцев и политиков вызывает тот факт, что партия «Альтернатива для Германии» быстро набирает популярность. По данным последнего соцопроса, она на втором месте после правящей коалиции из социал-демократов, «зеленых» и свободных демократов. Ее поддерживают 23 % жителей ФРГ.

# Акции протеста # Новости Германии

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