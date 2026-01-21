Вторая за два дня смертельная железнодорожная катастрофа произошла в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Барселоной поезд на большой скорости врезался в подпорную бетонную стену, которая упала из-за ливней. Машинист погиб сразу, более 37 человек пострадали, многие – в критическом состоянии. Чтобы достать раненых, спасателям пришлось разрезать вагон на части.

Трагедия произошла всего через два дня после другой крупной железнодорожной аварии на юге Испании. В провинции Кордова столкнулись и сошли с рельсов скоростные поезда – в результате катастрофы погибли 42 человека. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы, чтобы добраться до наиболее пострадавших вагонов и извлечь останки людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.