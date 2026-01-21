Макрону не удалось добиться тет-а-тета с Трампом и он досрочно улетел из Давоса

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул Давос, не договорившись о встрече с американским лидером Дональдом Трампом, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Издание указывает, что у Макрона не получилось договориться о тет-а-тет с Трампом, невзирая на то что он пригласил главу Белого дома в Париж.

20 января президент Соединенных Штатов разместил в социальной сети сообщение от Макрона, в соответствии с которым французский политик предлагает провести 22 января в Париже переговоры, в которых примут участие также Россия и Украина. Одновременно с этим Макрон подчеркнул, что для него являются непонятными действия Вашингтона в отношении Гренландии.

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