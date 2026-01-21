Прямой эфир

Сильные снегопады остановили движение транспорта на севере Японии

21 января 2026 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На севере Японии стихия парализовала привычную жизнь: регион накрыли мощные метели и снегопады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные снегопады остановили движение транспорта на севере Японии-2

В отдельных районах за считаные часы выпало свыше 50 сантиметров снега. Непогода привела к серьезным транспортным проблемам. Из‑за сбоев в авиасообщении в аэропортах оказались заблокированы около четырех тысяч пассажиров. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца недели.

# Япония # Новости Японии # Погода

Другие новости рубрики

Все новости
В Цюрихе прошла массовая акция протеста из-за проведения экономического форума в Давосе
21 января 2026 06:32

В Цюрихе прошла массовая акция протеста из-за проведения экономического форума в Давосе

75 украинских БПЛА сбиты российскими средствами ПВО – Минобороны РФ
21 января 2026 06:27

75 украинских БПЛА сбиты российскими средствами ПВО – Минобороны РФ

В Австралии массово закрывают пляжи из‑за роста числа нападений акул
21 января 2026 05:54

В Австралии массово закрывают пляжи из‑за роста числа нападений акул