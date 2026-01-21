Сильные снегопады остановили движение транспорта на севере Японии

На севере Японии стихия парализовала привычную жизнь: регион накрыли мощные метели и снегопады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельных районах за считаные часы выпало свыше 50 сантиметров снега. Непогода привела к серьезным транспортным проблемам. Из‑за сбоев в авиасообщении в аэропортах оказались заблокированы около четырех тысяч пассажиров. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца недели.