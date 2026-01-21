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75 украинских БПЛА сбиты российскими средствами ПВО – Минобороны РФ

21 января 2026 06:27
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75 украинских БПЛА сбиты российскими средствами ПВО – Минобороны РФ-0

В течение ночи с 20 на 21 января дежурными средствами ПВО РФ уничтожено 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Из них 45 – над территорией Краснодарского края, 9 – над территорией Орловской области, 7 – над акваторией Черного моря, 3 – над территорией Ростовской области, 3 – над территорией Республики Крым, 2 – над территорией Астраханской области, 2 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Воронежской области, 1 – над акваторией Азовского моря.

Фото: pixabay

# Международная политика

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