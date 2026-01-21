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В Цюрихе прошла массовая акция протеста из-за проведения экономического форума в Давосе

21 января 2026 06:32
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В Цюрихе прошла массовая акция протеста из-за проведения экономического форума в Давосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Цюрихе прошла массовая акция протеста из-за проведения экономического форума в Давосе-2

В демонстрации приняли участие свыше тысячи человек. Изначально мирный марш вскоре перерос в беспорядки: протестующие начали бить витрины магазинов, разрисовывать фасады зданий краской, возводить баррикады и поджигать мусорные контейнеры. Для разгона митингующих применяли водометы и слезоточивый газ. Трое правоохранителей ранены.

# Протесты

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