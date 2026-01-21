В Цюрихе прошла массовая акция протеста из-за проведения экономического форума в Давосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В демонстрации приняли участие свыше тысячи человек. Изначально мирный марш вскоре перерос в беспорядки: протестующие начали бить витрины магазинов, разрисовывать фасады зданий краской, возводить баррикады и поджигать мусорные контейнеры. Для разгона митингующих применяли водометы и слезоточивый газ. Трое правоохранителей ранены.