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Стоимость недвижимости в США выросла на 3%

06 декабря 2023 19:24
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Новости США. В США восьмой месяц подряд растут цены на жилье. Только за ноябрь стоимость недвижимости увеличилась на 3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость недвижимости в США выросла на 3%-1

Сильнейший рост отмечен в Детройте, Сан-Диего и Нью-Йорке. А самый слабый – на западе страны. В целом обычная квартира в Штатах сегодня обойдется в 400 тысяч долларов. Это самый высокий усредненный показатель за все годы сбора данных. Помимо этого, в США выросли цены на коммунальные услуги. С учетом интернета и телевидения американцы платят порядка 450 долларов ежемесячно.

# Недвижимость # Новости США # Фотофакт

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