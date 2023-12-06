Стоимость недвижимости в США выросла на 3%

Новости США. В США восьмой месяц подряд растут цены на жилье. Только за ноябрь стоимость недвижимости увеличилась на 3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейший рост отмечен в Детройте, Сан-Диего и Нью-Йорке. А самый слабый – на западе страны. В целом обычная квартира в Штатах сегодня обойдется в 400 тысяч долларов. Это самый высокий усредненный показатель за все годы сбора данных. Помимо этого, в США выросли цены на коммунальные услуги. С учетом интернета и телевидения американцы платят порядка 450 долларов ежемесячно.