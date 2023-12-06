Административное здание в Бретани подверглось обстрелу из навоза и мусора

Кроме того, они требуют от властей финансовой поддержки сектора. Зарплаты работников снижаются, а налоги только растут. Правительство Франции не делает заявлений на этот счет. В результате людям приходится идти на радикальные меры. Сегодня тракторному обстрелу подверглось административное здание в Бретани. В качестве снарядов были использованы навоз и мусор. Ранее аграрии заблокировали автотрассы и устроили небольшой пожар на городской улице.