Административное здание в Бретани подверглось обстрелу из навоза и мусора

Новости Франции. Французские фермеры возобновили протесты. Аграрии, как и прежде, выступают против импорта украинской продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Французские фермеры возобновили протесты. Аграрии, как и прежде, выступают против импорта украинской продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, они требуют от властей финансовой поддержки сектора. Зарплаты работников снижаются, а налоги только растут. Правительство Франции не делает заявлений на этот счет. В результате людям приходится идти на радикальные меры. Сегодня тракторному обстрелу подверглось административное здание в Бретани. В качестве снарядов были использованы навоз и мусор. Ранее аграрии заблокировали автотрассы и устроили небольшой пожар на городской улице.