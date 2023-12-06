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Административное здание в Бретани подверглось обстрелу из навоза и мусора

06 декабря 2023 19:27
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Новости Франции. Французские фермеры возобновили протесты. Аграрии, как и прежде, выступают против импорта украинской продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Административное здание в Бретани подверглось обстрелу из навоза и мусора-1

Кроме того, они требуют от властей финансовой поддержки сектора. Зарплаты работников снижаются, а налоги только растут. Правительство Франции не делает заявлений на этот счет. В результате людям приходится идти на радикальные меры. Сегодня тракторному обстрелу подверглось административное здание в Бретани. В качестве снарядов были использованы навоз и мусор. Ранее аграрии заблокировали автотрассы и устроили небольшой пожар на городской улице.

# Международная политика # Новости Франции # Фотофакт

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